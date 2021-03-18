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Karabük’te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
Karabük’te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.
Çevre 18.03.2021, 17:49
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Karabük’te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük’te Mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Karabük’ün-Bartın karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylası, Keltepe Kayak Merkezi ve Ovacık ilçesi bastıran kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.