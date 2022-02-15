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Karabük’te yasaklı ırk pitbull cinsi yavru köpek sokağa terk edildi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yasaklı ırkların bakımına yönelik sıkı tedbir ve cezaların verilmesi nedeniyle pitbull cinsi yavru köpek sokağa terk edildi.
Çevre 15.02.2022, 12:55
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yasaklı ırkların bakımına yönelik sıkı tedbir ve cezaların verilmesi nedeniyle pitbull cinsi yavru köpek sokağa terk edildi.
Tehlikeli köpek ırklarının çevredekilere zarar vermemesi için yeni kuralların devreye alınması ile sıkı tedbirleri uygulamaktan kaçanlar ise köpekleri sokağa bırakmaya başladı. Barış Mahallesinde sabah saatlerinde sahipsiz olduğu düşünülen yavru pitbull köpeğini fark eden vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar bazı vatandaşlar aç olduğunu düşündükleri köpeği marketten aldıkları yiyeceklerle besledi.
Olay yerine gelen ekipler yakaladıkları pitbull cinsi yavru köpeği araca koyarak barınağa getirdi.