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Karabük’te sağanak yağış yolları göle çevirdi
Karabük’te etkili olan yağmur yağışı, yolları göle çevirirken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Çevre 14.06.2021, 17:06
Karabük’te etkili olan yağmur yağışı, yolları göle çevirirken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kent genelinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 6 kilogram yağışın düştüğü Karabük’te göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zonguldak caddesi üzerinde rögarların tıkanması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.Diğer yandan, Karabük - Gerede karayolu Kemikli rampalarında yağmur ve doluya yakalanan sürücüler ise araçlarını korumak için akaryakıt istasyonlarına sığındı.