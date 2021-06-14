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Karabük’te sağanak yağış yolları göle çevirdi

Karabük’te etkili olan yağmur yağışı, yolları göle çevirirken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Çevre 14.06.2021, 17:06
Karabük’te sağanak yağış yolları göle çevirdi

Karabük’te etkili olan yağmur yağışı, yolları göle çevirirken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 6 kilogram yağışın düştüğü Karabük’te göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zonguldak caddesi üzerinde rögarların tıkanması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Diğer yandan, Karabük - Gerede karayolu Kemikli rampalarında yağmur ve doluya yakalanan sürücüler ise araçlarını korumak için akaryakıt istasyonlarına sığındı.
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