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Karabük’te sağanak ve sis etkili oluyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.
Çevre 17.03.2023, 16:22
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te sağanak yağmur etkili oluyor.
Aralıksız devam eden yağışla birlikte Safranbolu ilçesinde yer yer yoğun sis de görülüyor.
Görüş mesafesini kısaltan sis nedeniyle binalar görünmez duruma gelirken, sürücülerin dikkatli olması noktasında uyarılarda bulunuyor.