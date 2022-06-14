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Karabük’te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Karabük’te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur ve dolu etkili oldu.
Çevre 14.06.2022, 23:41
Karabük’te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur ve dolu etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı uyarı verdiği Karabük’te sağanak yağmur ile dolu yağışı etkili oldu. Belenköy TOKİ konutlarının bulunduğu alanda gök gürültüsünün ardından çakan şimşekler bir vatandaş tarafından anbean kaydedilirken, Karabük Üniversitesi’ndeki stadyumda bulunan dev Türk bayrağı rüzgar nedeniyle yırtıldı.
Öte yandan, Safranbolu ilçesinde de sağanak ve dolu yağışı etkisini gösterdi.