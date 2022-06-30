Karabük’te sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı

Karabük’te etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası Karabük-Ovacık yolu ulaşıma kapandı.

Karabük’te akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Karabük-Ovacık karayolunda sağanak yağış nedeniyle yaka selinin taşıdığı taşlar ve toprak yolu ulaşıma kapadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.