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Karabük’te sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı

Karabük’te etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası Karabük-Ovacık yolu ulaşıma kapandı.

Çevre 30.06.2022, 20:43
Karabük’te sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı

Karabük’te etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası Karabük-Ovacık yolu ulaşıma kapandı.

Karabük’te akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Karabük-Ovacık karayolunda sağanak yağış nedeniyle yaka selinin taşıdığı taşlar ve toprak yolu ulaşıma kapadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

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