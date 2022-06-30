Karabük’te sağanak sonrası evlerin giriş katlarını su bastı

Karabük merkez ilçeye bağlı Cumayanı köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken evleri su bastı.

Sağanak yağmur akşamüzeri kent genelinde etkili olmaya başladı. Aralıksız bir şekilde devam eden yağış sonrası yollar göle dönerken merkez ilçeye bağlı Cumayanı köyünde bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.

Öte yandan Karabük-Ovacık karayolunda sağanak yağmur nedeniyle yaka selinin taşıdığı taşların ve toprakların kapadığı yolda temizleme çalışmaları sürüyor.