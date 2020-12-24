Karabük’te kar yağışını gören Keltepe Kayak merkezine koştu

Karabük’te sabah saatlerinden başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Türkiye’nin 53 Kayak merkezlerinden biri olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezinde beklenen kar yağmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte pistler de kar tutmaya başladı. Yer yer kar yüksekliğinin 10 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi kar tutmaya başlarken, yağışı duyan bazı vatandaşlar çocukları ile soluğu kayak merkezinde aldı. Pistlerde kayak yapacak kadar yeterli kar bulunmazken önümüzdeki günlerde beklenen karın yağmasıyla birlikte ziyaretçiler pistlerde kayak yapabilecek.

Kar yağışını internette görür gelmez bölgeye geldiklerini söyleyen Hakan Eken, “ Buraya çıkana kadar kar yoktu buraya gelince yağışı görünce sevindik. Tesis kapalı ama biz yine de kardan adamımızı yaptık” dedi.

Sezonun ilk karı ile karşılaşan çocuklarda doyasıya kar topu oynayarak karın tadını yaşadı.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kayak merkezinin 5 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başlayacağını ve pandemi kuralları çerçevesinde yasakların olmadığı günlerde vatandaşa açık olacağını kaydetti.