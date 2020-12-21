Son Dakika
Bekçiye saldırdığı iddia edilen 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündeme oturan kurye konuştu
Dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandırılan sağlıkçı, 'Yüzümdeki hasardan dolayı, 2 haftadır uyku uyuyamıyorum'
Karabük’te kar yağışına rağmen 5.5 ton kayın tohumu toprakla buluşturuldu
Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanı gençleştirmek amacıyla 180 hektarlık alanda 5.5 ton kayın tohumu ekimi yapıldı.
Çevre 21.12.2020, 13:04
1
Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanı gençleştirmek amacıyla 180 hektarlık alanda 5.5 ton kayın tohumu ekimi yapıldı.Yenice Orman İşletme Müdürlüğü tarafından doğal gençleştirme yöntemi olarak Kızılkaya Tütünlük mevki’inde tohumlama çalışması yapıldı. İlçeye bağlı Şirinköy köyü’nde 54 kişiye yakın köylünün yardımıyla 5.5 ton kayın tohumu, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına rağmen daha öncesinde toprak işlemesi yapılan bölgede toprakla buluşturuldu. 180 hektarlık alanda ekilen tohumlarla ormanlar yeniden yeşillenerek yeni fidanlar elde edilecek.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü