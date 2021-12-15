Karabük’te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezi gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi. Gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken bazı vatandaşlar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.