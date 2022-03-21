Karabük’te kar yağışı etkili oluyor

Mart ayının son günlerinde yeniden etkili olan kar yağışı Karabük’te yüksek kesimlerinde 1 metreyi aştı.

4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Karabük ve Bartın’da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekiplerinin kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayında yoğun kar yağışı olan yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde 50 santimetreyi aşan kar yağışı altında ineğini gezdiren bir kişi, Mart ayında kar yağışının hayvanları bile etkilediğini söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın olduğu köyde evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Karabük’te ise yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolları Özel idare ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar yapıyor. Eflani ve Yenice ilçesinde yoğun olan ve yer yer 1 metreyi aşan kar sonucu ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.