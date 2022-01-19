Karabük’te kapalı köy yolu sayısı 249’a yükseldi

Karabük’te bastıran kar yağışı sonrası kapalı köy yolu sayısı 249’a yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’te iki gündür kar yağışı etkili oluyor. İl Özel İdare tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle 249 köyde 2 bin 242 kilometre köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Karabük merkezde 33, Eflani ilçesinde 52, Eskipazar ilçesinde 43, Ovacık ilçesinde 41, Safranbolu ilçesinde 52 ve Yenice ilçesinde 28 köy yolunun kapalı olduğunun kaydedildiği açıklamada, yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.