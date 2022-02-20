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Karabük’te heyelan 7 evi tahliye ettirdi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan sonrası 7 ev tahliye edildi.

Çevre 20.02.2022, 18:09
Karabük’te heyelan 7 evi tahliye ettirdi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan sonrası 7 ev tahliye edildi.

İlçeye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesinde sağanak yağış sonrası yumuşayan toprak heyelana neden oldu. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmeler meydana gelmesi nedeniyle mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Şehit mezarının da bulunduğu mezarlıkta ise bazı mezarlar da kaydı. Evler tahliye edilen vatandaşlar poşetleri doldurdukları ihtiyaçlarını yanlarına alarak yakınlarının yanına gitti.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, yaptığı açıklamada 7 evi tahliye ettiklerini tehlikenin ise devam ettiğini söyledi. Erbay, "Ani kar sularının erimesi dolayısıyla toprakta yumuşama meydana geldi. Yenice ilçemiz Türkiye genelinde en fazla heyelanın meydana geldiği ilçelerden bir tanesi. Burada Özal Mahallesinde heyelan nedeniyle yapılan 986 konutumuz var. Bunun dışındakilerini de diyorsak binin üzerinde konuklarımızı naklettik. Sabah saat 09.00-10.00 civarında muhtarım aradı. Ekipleri gönderdim, ön inceleme yaptılar. Kaymalar ve arazide çatlaklıklar olduğunu söylediler. Biz her ihtimale karşı 7 tane konutu boşalttık, vatandaşın hayati tehlikesi olmasın diye. Elektrikleri kestik. Yıkılan elektrik direkleri de vardı. Şu an mahalleye elektrikleri kestirdik de biz gerekli önlemlerimizi aldık. Birkaç gün bölgedeki kaymaları takip edeceğiz ve ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz" diye konuştu.

Evinin bir kısmı yan yatan Hasan Keleş, gece evde oturduğu sırada çatırtılar geldiğini söyleyerek, "Evde çatlaklıklar oluşunca durumu muhtara haber verdim. O da gelince diğer evlerde ve yollarda yarılmalar olduğunu gördük. Sabah yarıklar ve heyelan etkisini sürdürünce AFAD ekipleri ve Jandarma geldi. Yaptıkları incelemede evde hasar oluşunca tahliye ettiler. Bizde bazı eşyalarımızı yanımıza alarak yakınlarımızın yanına gideceğiz" dedi.

Evi tahliye edilen Oğuz Bozma ise gece başlayan çatlakların sabah saatlerinde daha da arttığını belirterek, "Evlerde, bahçelerde ve yollarda göçükler meydana geldi. Ekipler geldi inceleme yaptı. Yıkılma tehlikesi yaşandığından ve hasar oluşan 7 evi tahliye ettiler” ifadelerini kullandı.

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