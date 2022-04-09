Karabük’te heyelan 2 eve zarar verdi

Karabük’te etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda 2 ev zarar gördü.

Olay, gece 03.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak’ta meydana geldi. İki gündür kentte etkili olan yağış sonrası yumuşayan toprağın kayması sonucu heyelan meydan geldi. Çöken bölgede bulunan 2 ev heyelan nedeniyle zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri inceleme yaptı. Heyelan sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engellerken, çatlaklıklar nedeniyle evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mahalle sakinlerinden Uğur Taşlık, heyelanın gece yarısı sonrası meydana geldiği, sabah saatlerinde ekiplerin gelerek inceleme yaptığını söyledi. Taşlık, zarar gören evlerden birinde oturanların olduğunu ifade etti.

Aynı mahallenin 5 metre gerisinde geçtiğimiz Mart ayında da meydana gelen heyelan nedeniyle 2 kişi evde mahsur kalmıştı.