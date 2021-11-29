Karabük’te fırtınada ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

Karabük’te akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtınada bazı ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren Karabük’te fırtına etkisini göstermeye başladı. Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafapaşa Caddesi’nde fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik telleri de koptu. Devrilen ağaçların yolu kapatması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kopan elektrik telleri nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Enerjisa personelleri de olay yerine gelerek elektrik bağlantısını kesti. Kapanan yol ağaçların temizlenmesi ile yeniden ulaşıma açıldı.