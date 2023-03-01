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Karabük’te badem ağaçları çiçek açtı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonrası badem ağaçları çiçek açtı.
Çevre 01.03.2023, 16:57
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonrası badem ağaçları çiçek açtı.
Şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçlar da çiçekler açmaya başladı. İlçede Emek Mahallesi’nde bir evin bahçesinde bulunan badem ağaçları çiçek açtı. Badem ağaçlarının kış mevsiminde çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.
Kerem Demir, ağaçların erken çiçek açtığını ve badem ağacında geçen yılın ürününün bulunduğunu ifade etti.