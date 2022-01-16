Karabük’te 72 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolundan 72’si yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 10, Eflani ve Eskipazar’da 14, Ovacık’ta 11, Safranbolu’da 15 ve Yenice’de 8 olmak üzere 72 köy yolu ulaşıma açıldı. Açıklamada, kar yağışından dolayı kapalı olan merkezde 20, Eflani’de 38, Eskipazar’da 32, Ovacık’ta 29, Safranbolu’da 37 ve Yenice’de 20 olmak üzere toplam 176 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.