Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ projesi çerçevesinde Karabük’te 38 bin 900 fidan toprakla buluşturuldu.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil birTürkiyeiçin 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Karabük’te fidan dikimi yapıldı.

Saitler Köyünde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Mevcut ağaçlarımızın, ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, ekonomiye katkıda bulunması ve sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılması gerekir" dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar ise Karabük’te 12 dekarlık alanda 12 bin 900 adet tıbbi aromatik bitki ve il genelinde 38 bin 900 fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 12 dekar alanda 800 biberiye, 2 bin 640 adet ada çayı, 4 bin 400 lavanta, 5 bin 60 kekik olmak üzere toplamda 12 bin 900 bitki çeşidinin yer aldığı Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinin açılışı yapılırken daha sonra protokol üyeleri fidan dikimi gerçekleştirildi.