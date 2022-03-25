Karabük’te 3 bin 500 fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

Karabük’te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 bin 500 adet fidan ücretsiz dağıtılırken, vatandaşlar fidan almak için birbiri ile yarıştı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Köprübaşı ve Esentepe camilerinin önünde cuma namazı çıkışında vatandaşlara orman ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla 3 bin 500 adet defne, ceviz, ıhlamur, kestane fidanları ücretsiz dağıtıldı. Fidan almak isteyen vatandaşlar ise adeta birbiri ile yarıştı.

Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Orman Haftası nedeniyle toplamda 6 bin fidanın dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.