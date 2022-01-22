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Karabük’te 242 köy yolu ulaşıma açıldı
Karabük’te kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu sayısı 7’ye indi.
Çevre 22.01.2022, 12:59
Karabük’te kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu sayısı 7’ye indi.
Karabük’te kar yağışı sonrası kapanan köy yolları Özel İdare ekipleri tarafından gece-gündüz demeden yapılan çalışmalarla 242 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Eflani’de 5, Safranbolu’da 2 olmak üzere 7 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.