Karabük’te 242 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu sayısı 7’ye indi.

Karabük’te kar yağışı sonrası kapanan köy yolları Özel İdare ekipleri tarafından gece-gündüz demeden yapılan çalışmalarla 242 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Eflani’de 5, Safranbolu’da 2 olmak üzere 7 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.