Karabük’te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük’te yağan yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle 2 kişi evde mahsur kaldı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Ahmet Altınkaya’ya ait evin girişi ve sokağa çıkan merdivenler yolun kenarındaki toprağın kayması sonucu kapandı. Meydana gelen heyelan nedeniyle evde mahsur kalan Ahmet ve halası Esin Altınkaya penceren çıkıp bahçe çitini yıktıktan sonra yola çıkabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde AFAD ekibi evin tahliye edilmesine karar verirken, elektrik ve doğalgaz kesildi.