Karabük’te 18 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük’te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 280 kilometre uzunluğunda 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel idare Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde 7 ve Yenice ilçesinde ise 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. 280 kilometre uzunluğunda bulunan 18 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.