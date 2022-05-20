Karabük’e iki çeşit aromatik bitki daha kazandırıldı

Karabük’te Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi bünyesinde üreticilere dağıtımı yapılan aronya ve limon otu fideleri toprakla buluşturuldu.

Safranbolu ilçesi Kırıklar Köyü mevkii ile Avşar Köyü’nde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında kent üretiminde alternatif bir üretim olacak olan aronya ve limon otunun toprakla buluşturulması için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Son yıllarda özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin sektörünün ne kadar büyüdüğünü hepimiz görüyoruz. Karabük tarımına yeni 2 çeşit tıbbi ve aromatik bitkiyi de kazandırmış olduk. Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerde büyük bir açık var. Bu açıkla ilgili olarak hem üretim hem de bu üretilen ürünlerden yeni yeni ürünler üretmek gerektiği kanaati ortaya çıktı. Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği yönünden birçok türe ev sahipliği yapan Karabük, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar sonucunda İnşallah tıbbi aromatik bitkilerin merkezi haline gelecektir. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından çiftçilere ve gönüllü katılımcılara uygulamalı eğitim verilerek fidelerin dikimi, bakımı ve hasadı konusunda bilgilendirildikten aronya ve limon otu toprakla buluşturuldu.

Projenin faaliyete geçmesiyle 15 dekar aronya ve 7 dekar limon otu üretime katkı sağlamış olacak.