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Karabük-Yenice karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Karabük-Yenice karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.
Çevre 12.08.2021, 10:15
Karabük-Yenice karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.
Dün akşam saatlerinde Karabük-Yenice karayolunun etkili olan yağışlar sonrası gelen heyelan sonucu kaya parçalarının yola düşmesi üzerine, karayolunun büyük bölümü ulaşıma kapanmıştı.Kaya parçalarının tehlike oluşturduğu Suçatı Tüneli mevkiinde jandarma trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından sabah saatlerinde yol ulaşıma yeniden açıldı.