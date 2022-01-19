Karabük - Bartın karayolunda geçişler kontrollü veriliyor

Karabük’te dün sabah saatlerinde itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Karabük-Bartın karayolunda kontrollü geçişlere izin verilirken, ağır tonajlı araçların geçiş izni verilmiyor.

Karabük’te kent genelinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Trafiğin yoğun olduğu Karabük - Bartın karayolu Beştepeler mevkii ile bin 30 rakımlı Ahmet Usta geçidinde bazı ağır tonajlı araçlar ile servis minibüsü yolda mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını kurtarmayınca araçlarını bırakmak zorunda kalırken, yol güzergahında yer yer kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı.

Karayolları ekipleri ise, yol güzergahında, greyder, kepçe ve kar küreme araçları ile çalışma yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Safranbolu kent merkezinde ise vatandaşlar işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle minibüsler karla kaplanan ve buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekince vatandaşlar yollara döküldü.