Karabük Aldeğirmen Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ Karabük iline yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Karabük Aldeğirmen Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çalışmaları devam eden Karabük Aldeğirmen Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacak" dedi.

"Baraj Tersip Bendi, Tersip bendi derivasyon yapısı ve ulaşım yolları imalatlarının tamamlandığını" ifade eden Genel Müdür Yıldız, ‘‘Barajda Gövde kaplama ve Gövde kazıları imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 58 metre ve su depolama kapasitesi 24 milyon m3 olan Karabük Aldeğirmen Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 18 milyon330 bin 466 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir"ifadelerini kullandı.