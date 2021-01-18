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Kara yoluna düşen çığ böyle görüntülendi
Hakkari-Çukurca kara yoluna düşen çığ saniye saniye görüntülendi.
Çevre 18.01.2021, 17:11
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Hakkari-Çukurca kara yoluna düşen çığ saniye saniye görüntülendi.
Günlerdir aralıklı yağan kar yağışı bölgeyi olumsuz yönde etkilerken, öğle saatlerinde Hakkari -Çukurca kara yoluna inen çığ ise saniye saniye kameraya yansıdı. Bir minibüsün geçmesinin hemen ardından yola inen çığ, durumu fark eden vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.Bugün öğle saatlerinde yaşanan çığdan dolayından dolayı kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, olayda herhangi bir can ve mal kaybı ise yaşanmadı.
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