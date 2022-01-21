Kara ve kızıl akbabalar fotokapanlara yansıdı

Kara akbaba ve kızıl akbabanın doğal hayattaki görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara kara ve kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, akbabaların görüntülerinden kesitleri paylaştı.