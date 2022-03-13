Kara teslim olan İstanbul’da kimi yolda kaldı, kimi drift yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda etkili olan yoğun kar yağışı, evlerine gitmeye çalışan sürücü ve yayaları yolda yakaladı. Kimi sürücüler yolda kalırken, kimi sürücüler ise kaygan zeminde yolda drift yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Sibirya üzerinden gelen "Aybar" kar fırtınası kenti adeta esir aldı. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda ani ve yoğun şekilde yağan kar evlerine gitmek isteyen vatandaşları yolda yakaladı. Yolda kalan sürücü ve yayaların zorlukla ilerlediği kentte bazı sürücüler kontrolünü kaybederek kaza yaparken, bazı sürücüler ise kayganlaşan zeminde tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Kartal sahil yolu Pendik istikametinde bir araç sürücüsü dirift yaparak ilerlerken, o anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.