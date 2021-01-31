Kara saplanan tırı jandarma kurtardı

Kahramanmaraş’ta kara saplanan bir tır jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Elbistan - Nurhak karayolunda A.B. idaresindeki 33 DTY 34 plakalı tır, seyir halindeyken yola yığılmış kar kütlesine saplanarak durdu. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, tır sürücüsünün yardımına yetişerek küreklerle kar kütlesini temizledi. Jandarmaya teşekkür eden sürücü daha sonra yoluna devam etti.