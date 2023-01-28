Kara hasret kalan Ağrı beyaza büründü

Ağrı’da yağması beklenen ancak bir türlü yağmayan kar, şehri etkisi altına aldı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da her yıl Kasım ayında başlayan, ancak Ocak ayında olunmasına rağmen bir türlü yağmayan kar, sabah saatlerinde şehri etkisi altına altı. Karın yağmasıyla beyaza bürünen şehirde kış mevsimi yaşanmaya başlandı.