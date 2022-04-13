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Kar yolları trafiğe kapattı
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.
Çevre 13.04.2022, 00:15 13.04.2022, 09:19
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum - Kars karayolu Pasinler ilçesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yaparken devrilen iki tır yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Erzurum - Kars karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.