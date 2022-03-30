Kar yağışları Konya’daki Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti’ne can suyu oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, geride kalan 2021 yılında ilk defa kuruyan tarihi su değirmeninin çarklarını döndüren Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti’ne bu yıl kış ve ilkbahar döneminde gelen kar yağışları can suyu oldu.

Sularla dolan pınardaki yapay şelalelerden yeniden su akmaya başlaması da güzel görüntüler oluşturdu. Beyşehir’e bağlı Adaköy Mahallesi’nde yer alan ilçenin yoğun ziyaretçi çeken mekanlarından birisi olan Düşey Çarklı Su Değirmeni’nin de bulunduğu aynı zamanda Beyşehir Gölü’nü besleyen en önemli su kaynaklarından birisi olan Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle ilk kez tamamen kurudu ve ziyarete gelenleri üzdü.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Adaköy Mahallesi’ndeki bünyesinde artık un öğüten bir su değirmeni olarak kullanılmayan ve nostalji olarak kalan pınar ve baraj göletinin Beyşehir’in en güzel doğal güzelliklerinden birisi olarak çok ziyaretçi alan bir çekim merkezi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Beyşehir Gölü gibi çevresindeki tüm akarsular gibi Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti’nin de kuraklıktan olumsuz etkilendiğini, pınar ve göletin ilk kez tamamen kuruduğuna tanıklık ettiklerine dikkati çeken Büyükkafalı, “Buradaki pınarın suları su değirmeninin bulunduğu alanın 1 kilometre gerisinden kaynayarak geliyor ve Beyşehir Gölü’ne kadar ulaşıyor. Burası Beyşehir Gölü’nün kurumayan en önemli su kaynaklarından birisidir. Ama maalesef geçen sene yaşanan kuraklıkla ilk kez kuruduğunu gördük. Bu sene ise yağan karlarla birlikte tekrar eski muhteşem günlerine dönüş yaptı. Sevindiricidir ki, bu sene iki kere bu bölgeye doğa severlerle birlikte etkinlik düzenledik. Şimdi çok güzel suları akıyor” dedi.

Pınarın çevresinde günümüzde artık nostalji olarak kalan bir su değirmeni olduğunu ve bu değirmenin pınara seyrine doyum olmayan kartpostallık ayrı bir doğal güzellik kattığını da vurgulayan Büyükkafalı, “Yapılan küçük şelalelerle bu değirmenin olduğu yer çok güzel bir seyir noktası haline geldi ve insanların, doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Fotoğraf için buraya çok gelenler oluyor. Onun dışında burada leyleklerin yaşam mekanlarının, yuvalarının olması, yüzlerce leyleğin burada yuvalanmış olması da burayı bir ilgi alanı haline dönüştürüyor. Adaköy Mahallemiz bu anlamda çok önemli. Dernek olarak biz de bu bölgeye yılda 10-12 kez etkinlik düzenliyor ve görmeyen insanlarımızı götürüyoruz. Burası Beyşehir’de görmek için, doğal geziler için en fazla talep gelen yerler arasında bulunuyor. İnşallah, bölgemizde ve dağlardaki karların da tamamen erimeye başlamasıyla birlikte burası su yönünden daha da istenilen seviyelere gelecek. Bu çok sevindirici bir gelişme. Son yağışların can suyu olduğu pınar ve baraj göletinden yeniden Beyşehir Gölü’ne de suların akmaya başladığını ve gölü de beslediğini görmek bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.