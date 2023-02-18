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Kar yağışıyla beyaza bürünen mahalle böyle görüntülendi
Erzurum’da karlar altında kalan Nene Hatun mahallesi dron ile görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan mahalle güzel görüntüler ortaya çıkarttı.
Çevre 18.02.2023, 11:46
Erzurum’da karlar altında kalan Nene Hatun mahallesi dron ile görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan mahalle güzel görüntüler ortaya çıkarttı.
Erzurum’da kar yağışı sonrası beyaza bürünen Nene Hatun köyü dron yardımı ile görüntülendi. Mahallede bulunan evlerin çatıları ve sokakların beyaz örtüyle kaplanması sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.