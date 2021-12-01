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Kar yağışının devam ettiği Erciyes’te kar kalınlığı 15 santime ulaştı
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te, devam eden kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 15 santim oldu.
Çevre 01.12.2021, 11:45
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te, devam eden kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 15 santim oldu.
Türkiye’nin 5’inci en yüksek, İç Anadolu’nun ise en yüksek dağı olan ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Erciyes Dağı’nda, devam eden kar yağışıyla beraber yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santim oldu.
Diğer yandan Erciyes’in eteklerinde bulunan Hisarcık Mahallesinde de kar yağışının etkileri görüldü. Erciyes Dağı’nda kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.