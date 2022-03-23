Kar yağışından deponun çatısı çöktü

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışının ağırlığına dayanamayan bir deponun çatısı çöktü.

Tatvan ilçesinde yaklaşık 15 gündür aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Agit Arslan’a ait tel örgü üretim tesisi ve depo olarak kullanılan iş yerinin çatısı da yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. İş yerinde maddi zarar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Yağışların bir süre daha etkisini göstereceği bildirilirken, yetkililer ise vatandaşın oluşabilecek olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için uyarılarını sürdürüyor.