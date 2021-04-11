banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Eğitimde yeni dönem...
Eğitimde yeni dönem...
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!

Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Çevre 11.04.2021, 14:21
2
Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışlar, Göksun ilçesinde kar şeklinde gerçekleşti. Nisan ayında yağan kar sonrası ilçe beyaza bürünürken, doğa tutkunu Sefer Sağır, ilçeye 25 kilometre mesafede yer alan Meryemçil bölgesi Karlıgöl mevkisine çıktı. Bölgedeki rengarenk su çiçeklerini ve buz tutan göleti görüntüleyen Sağır, kartpostallık manzaraları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
açık