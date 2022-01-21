Karabük Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara karşın kar yağışı öncesi sıkı önlemler açıklamasında bulundu.

Karabük Valiliği tarafından ‘Lütfen Tedbirli Olalım’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışının 21 Ocak Cuma gününden 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması beklendiğinden kritik yol kesimleri ve trafik yoğunluğu bulunan yüksek rakımlı iniş ve çıkışlar, köprü ve viyadükleri olan otoyollar ile devlet yollarında fiziki araç özellikleri ve kış donanımı eksikliklerinden dolayı orta yüklü ticari taşıtlar, kamyon, çekici gibi araçlardan kaynaklı yol kapanmaları olduğundan yoğun kar yağışı başladığından itibaren trafiğe çıkarılmayacak. Öte yandan yoğun kar yağışının beklendiği günlerde yola çıkacak otomobil, otobüs ve benzeri taşıtların kış şartlarına uygun olması, araçlardan kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz bulundurulması ve yakıtlarının dolu olması, tipi ve yoğun kar yağışının dikkate alınarak yola çıkılması önem arz etmektedir.” denildi.