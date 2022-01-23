Kar yağışı ne kadar devam edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve Boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

PROF. DR. ŞEN: KALP KRİZİ GEÇİRME RİSKİ KIŞ MEVSİMİNDE 3 KAT DAHA FAZLADIR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından kalp hastaları için kritik bir paylaşımda bulundu. Şen, "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmayın. Soğuk havada kalbin mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalar ve kalbin bunu yapabilmesi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan soğuk hava, damar büzüşmesini tetikleyerek damar içi basınç artışına neden olur ve kalbin kan akımını bozar. Kış mevsiminde kalp krizi geçirme riski diğer aylara göre 3 kat daha fazladır" ifadeleriyle kalp rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı.

Şen, yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkilerinden vücudu korumanın yollarını ise şöyle sıraladı:

"Soğuk havada az kalınmalı. Egzersiz programlarına ara verilmemeli, ancak egzersiz için kapalı mekanlar tercih edilmeli. Soğuktan koruyan kıyafet giyinilmeli, vücut sıcaklığının önemli bir bölümü baş bölgesinden kaybedildiğinden mutlaka baş sıcak tut. Soğuk havada kahve, alkol ya da sigara kullanımından kaçınılmalı. Özellikle sütlü sıcak içecekler ve bol sıvı tüketilmeli. Diyabeti bulunmayan kalp hastaları, soğuktan korunmak için bal tüketebilir."

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.