Kar yağışı Kocaeli’yi etkisi altına aldı

Kocaeli’de yoğun kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Karla kaplı yollarda buzlanmalar ve hasarlı trafik kazaları olurken, sürücüler ve yayalar ise zor anlar yaşıyor.

Kocaeli’de 4 gündür etkisini gösteren kar yağışı bugün daha da şiddetlendi. Sabah saatlerinde kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte sürücüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı yerlerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Araçlarında kar lastiği olmadan yola çıkan sürücüler ise ilerlemekte zorlandı.

Kar küreme ekipleri, trafikte yaşanan olumsuzluklar üzerine çalışmalarını hızlandırdı.