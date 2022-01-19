DÜZCE(İHA) – Yurdun belli bölümlerini etkisi altına alan kar yağışı Düzce’de de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde işe gidenler zorluk yaşadı. Bazı vatandaşların karda bisiklet ile işe giderken görüntülendi. 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Düzce’de de gece geç saatlerde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda sıkıntıların yaşanmasına neden oldu. Kar yağış nedeniyle araç ile işe gidemeyenler yaya olarak işlerine gitti. Bazı vatandaşların ise bisiklet ile karda gitmesi ilginç görüntü oluşturdu. Düzce Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri karla kaplanan yolların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar yağan yoğun kar yağışını cep telefonu ile görüntülediler.

Düzce’de 78 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ulaşıma kapanan 188 köy yolundan 110’unu ulaşıma açtı. Düzce Merkez ve ilçelerde hala 78 kapalı köy yolu bulunuyor.

Düzce Merkez ilçe; Yayla, Nuhlar, Hasanlar, Çamlısu, Aktarla, Uğur, Derdin Gölyaka: Aksu, Bakacak, Bekiroğlu, Çay, Değirmentepe, Güzeldere, Hacısüleymanbey, Kemeryanı, Muhabdede, Saçmalıpınar, Yazlık, Yunusefendi, Zekeriya, Çamlıbel, Hamamüstü, Samandere ve Yeşilova köyleri.

Kaynaşlı İlçesinde: Bıçkıyanı, Çakırsayvan, Çamlıca, Çatalçam, Darıyeri Bakacak, Darıyeri Hasanbey, Darıyeri Mengencik, Fındıklı, Hacıazizler, Muratbey, Sarıçökek, Üçköprü, Yeşiltepe, Dipsizgöl, Altınköy, Yeniyurt, Sazköy, Tavak, Çamoluk ve Darıyeri Yörükler köyleri.

Yığılca ilçesinde; Yaylatepe, Mengen, Karakaş, Hocaköy, Gaziler, Çiftlik, Aydınyayla, Çukurören, Bekirler, Hacılar, Aksaklar, Hocaatman, Çamlı, Kocaoğlu, Akçaören, Tuğrul, Asar, Dibektaş, Yeniyer, Geriş, Gökçeağaç ve Sarıkaya köyleri.

Cumayeri ilçesinde; Kızılüzüm, Çelikdere, Yeşiltepe, Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Hamascık

Gümüşova ilçesinde; Pazarcık ve Dereköy köyleri.

Çilimli İlçesinde; Kırkharman, Kafyayla ve Bıçkıbaşı köyleri.

Akçakoca ilçesinde ise kapalı köy yolu yok.