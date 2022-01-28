Kar yağışı 4’te 3’ü buharlaşan barajlar için umut oldu

VAN (İHA) –Van Gölü Havzası’nda yer alan barajlarda su seviyesinin 4’te 3’lük kısmının yok olması uydu görüntülerine yansırken, bu yıl ki kar yağışı ise umut oldu.

Van Gölü Havzası’nda yer alan baraj göllerindeki korkutan çekilme uydu görüntülerine yansıdı. 2015 yılından bu yana devam eden ve 2021 yılında etkisini gösteren küresel iklim değişikliği Van Gölü Havzası’ndaki barajların önemli ölçüde küçülmesine neden oldu. Özellikle havzada yer alan Zernek Baraj Gölü ise kuraklıktan en çok nasibini alan su kaynaklarından oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 2015 ile 2021 yılı arasında baraj gölündeki su kaybının uydu görüntülerini inceledi. Görüntülere göre, 2015 yılında yüzey alanı 4,7 kilometrekare olan barajdaki su, 2020 yılında 3,9 kilometrekareye ve 2021 yılında ise 1,68 kilometrekareye kadar gerilediği tespit edildi. 2022 yılında Türkiye’nin dört bir köşesinde yağan kar yağışı ise baraj ve yer altı su kaynakları için şimdiden umut oldu.

“Van Gölü Havzası hassas bir yapıya sahip”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, Türkiye’de görülen hidrolojik kuraklığın etkilerinin Van Gölü Havzası’nda da kendisini hissettirdiğini belirtti. Van Gölü Havzası’nın diğer bölgelere göre daha hassas bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Ülkedeki barajların temel kuruluş amacı tarımsal üretim yapmak ve elektrik enerjisi üretmektir. Fakat Van Gölü Havzası’ndaki barajlar, bölgede 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefallerinin yaz aylarında gerçekleştirdiği üreme göçü esnasında akarsularda yeteri su debisi olmasını sağlıyor” dedi.

“Barajlarda su yok denecek noktaya ulaştı”

2021 yılında yaşanan kuraklıktan dolayı barajlarda suyun yok denecek noktaya ulaştığına dikkat çeken Akkuş, “2015 yılından itibaren barajlarda bulunan su miktarı, hızlı bir düşüşe geçti. Havzada 3 önemli baraj var. Bunlar Zernek, Sarımehmet ve Koçköprü barajlarıdır. Zernek Barajı, 2015 yılında yüzey alanı 4,7 kilometrekareyken, 2020 yılına geldiğimiz zaman 3,9 kilometrekareye ve 2021 yılında ise 1,68 kilometrekareye kadar düştü” diye konuştu.

2022 yılı su kaynakları için umut oldu

Bu yılın ocak ile mart ayları arasında Van Gölü Havzası’nın yağış almasını beklediklerini dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki 1,5 aylık dönemde havza yeteri miktarda yağış almazsa; ne balığın üremesi ne de çiftçinin tarlasını sulaması için yeteri su bulamayacağımız anlamına geliyor. Umut ediyoruz ki şubat ayı içerisinde havzamız yoğun bir şekilde kar alır ve barajlar bir nebze de olsa suyla dolmuş olur.”