Ardahan-Şavşat Karayolunun Sahara Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren kar, yüksek rakımlı yerleri beyaza bürüdü.

Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi’nde şiddetini artıran kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler, kayganlaşan yolda ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler araç lastiklerine zincir taktıktan sonra yola devam edebildi.

Kar yağışıyla birlikte etkili olan şiddetli tipi nedeniyle, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması da yaptı. Ekipler, sürücülerin tedbirli olunması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.