Kar ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı yolu ulaşıma kapandı

UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karadut köyünden Nemrut Dağı zirvesine kadar olan yolun, kar ve tipi nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Her yıl kış mevsiminde yolu 4-5 ay kapanan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, turizm sezonunu kapattı. Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri Adıyaman-Çelikhan-Malatya Karayolu’nda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Sincik-Malatya Karayolu’nda da kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş ve Gölbaşı-Malatya arasında kar yağışının devam ettiği öğrenildi.