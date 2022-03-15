Kar ve soğuk yeniden geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir’in de içinde bulunduğu Ege Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısında bulundu.

Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisinin görüleceği belirtilen değerlendirmede kuzey ve iç kesimlerde (Balıkesir ve Çanakkale il geneli) görülecek yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmede cuma günü kar yağışının Balıkesir ve Çanakkale il genelinde etkili olacağı cumartesi günü ise kar yağışının devam edeceği Pazar ve Pazartesi günü kar yağışının aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-50 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenen meteorolojik değerlendirmede hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Değişken hava olayları nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istenilen açıklamada Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınlayacağı hava tahmin ve uyarı raporlarının takip edilmesi önerildi.

Yapılan meteorolojik değerlendirmede Balıkesir ilinin 4 günlük hava sıcaklığı verileri de paylaşıldı. Buna göre Balıkesir’de hava sıcaklıklarının 16 Mart günü -3/12, 17 Mart günü 3/9, 18 Mart günü 0/5, 19 Mart Cumartesi günü -2/4, 20 Mart günü ise 0/5 derece olması bekleniyor.