Kar ve sis Şırnak’ı etkisi altına aldı, bazı köylerde ulaşımda aksamalar yaşandı

Şırnak’ta kar yağışı ve sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. 2 ilçenin köylerinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Dün geceden bu yana etkili olan sis nedeniyle Şırnak’ta görüş mesafesi metrelerce düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşımda aksamanın meydana geldiği şehirde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle sürücüler hızını düşürerek takip mesafelerini korudu.

Kar nedeniyle 5 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Şırnak’ın 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle 5 yerleşim yerime ulaşım sağlanamadı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 2 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı 2 ilçeye bağlı 1 belde, 3 köy ve 1 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.