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Kar sularının oluşturduğu akarsu havadan görüntülendi

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde havaların tam ısınmasıyla birlikte eriyen karlar geçen yıldan kuruyan akarsuları yeniden canlandırdı.

Çevre 08.06.2022, 11:03
Kar sularının oluşturduğu akarsu havadan görüntülendi

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde havaların tam ısınmasıyla birlikte eriyen karlar geçen yıldan kuruyan akarsuları yeniden canlandırdı.

"Doğu’nun Çukurova’sı" Iğdır’da bu yıl havaların geç ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar da geç eridi. Kent merkezinde havaların normal sıcaklıkların üstüne çıkmasıyla birlikte yüksek kesimlerde de sıcaklıklar artınca, karlar da erimeye başladı. Tuzluca ilçesi Canderviş köyü yakınlarında bulunan dağlarda karların erimesiyle kar sularının oluşturduğu akarsuyun görüntüsü görenleri kendine hayran bırakıyor. Havadan görüntülenen akarsu karların erimesiyle yeniden canlanırken, yaz ortasında karların tamamen erimesiyle yeniden kuruyacak. Bu döngü her yıl yenileniyor.

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