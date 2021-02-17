Kar sebebiyle kuşlar sahillere sığındı

Son günlerde neredeyse tüm Türkiye’de etkinli olan kar ve fırtına günlük yaşamı olduğu kadar doğal yaşamı da etkiliyor. Bursa’da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, fırtına sebebiyle sahile sığınan deniz kuşlarını fotoğrafladı.

Son günlerde havaların soğuması ile birlikte etkili olan kar yağışı Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de bile etkisini gösterdi. Bunun yanında bazı bölgelerde kar yağışı gök gürültülü ve şimşek çakması ile birlikte gözlendi. Bu durum insanlarda olduğu kadar yaban hayatı içinde ektili oldu. Özellikle yaşam alanı denizler olan pek çok martı türü ve kumkuşu fırtınanın etkisinden korunmak için sahillere sığındı.

Bursa’nın 22 kilometre uzunluğunda sahile sahip olan Karacabey’de doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’de fırtınadan etkilenerek sahile sığınan bu kuşları görüntüledi. Tüydeş, "Kuş gözlemcileri için fırtınalı, karlı havalar büyük sürprizlere gebedir. Bu tip havalarda ülkemize kuzeyden nadir türler inebiliyor. Hatta Türkiye için yeni bir kayıt bile bulunabilir diyerek ben de günlerdir Marmara sahillerinde fotoğraf çekimi yapıyorum. Rüzgarın şiddeti, soğuk ve kar yağışının olumsuz etkenlerine rağmen her zaman yakından çekemediğim pek çok türü böylelikle fotoğraflama imkanı buldum" dedi.

Tüydeş, özellikle küçük martı türleri ile kum kuşlarının sahillerdeki kumul bitkileri ve kıyıya vurmuş kütük ve taş parçalarının arkasına saklandıklarını belirterek, "Bu kuşların onca yorgun olmalarına rağmen sürekli kalkmalarına sebep olan şey ise ne yazık ki kıyıya vuran ve rüzgarın etkisiyle uçuşarak onları korkutan plastik atıklar. 10 dakika içerisinde defalarca kalkıp yeniden konmalarına neden oldu. Buna şahit olmak gerçekten çok üzücü. Doğaya atılan yabancı atıklar her alanda doğal yaşamı olumsuz etkiliyor maalesef. Bu da onlardan biri" diye konuştu.

Marmara sahillerinde fırtınadan kaçan türler arasında ‘Kara boyunlu batağan, kızılbacak, küçük martı, akdeniz martısı, küçük gümüş martı, altın yağmurcun, gümüş yağmurcun, kara akrınlı kumkuşu, büyük kumkuşu, kara gagalı sumru, karabaş martı ve karabataklar yer alıyor.