Kar sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir karayolu trafiğe açıldı

Kar ve tipi nedeniyle tırlar için kapatılan Kırıkkale-Kırşehir kara yolu, yaklaşık 10 saatlik sürenin ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kırıkkale’de hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir karayolu, Kırşehir istikametinde tır trafiğine kapatıldı. 10 saatlik sürenin ardından yoldaki tır geçişi yeniden sağlanmaya başladı. Gece boyunca Karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Karla kaplanan yollarda küreme yapılarak tüm şeritler ulaşıma açık hale getirildi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıldı.