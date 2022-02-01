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Kar manzarası dorone ile görüntülendi
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ağrı’da ortaya çıkan manzara done ile görüntülendi.
Çevre 01.02.2022, 12:13
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ağrı’da ortaya çıkan manzara done ile görüntülendi.
Kış mevsiminin etkisini en fazla hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte bembeyaz örtünün arasında kaybolan ağaçlar ise ortaya eşsiz güzellikte görüntülerin çıkmasına neden oldu.